Юлия Тимошенко указала на неоправданно завышенные цены на газ для украинцев

Киев, 4 октября. Стоимость голубого топлива для украинского потребителя неоправданно завышена. Таким мнением поделилась депутат Верховной рады Юлия Тимошенко.

Об этом глава блока «Батькивщина» рассказала после интервью экс-главы «Нафтогаза» Отто Ватерландера. Там бывший управленец рассказал, что отпускная цена голубого топлива, которое добыто на Украине, составляет одну гривну за кубометр.

«Он сказал вещь, о которой страна в последние годы не знала ничего. Он сказал, что газ украинской добычи стоит одну гривну [за кубометр], это его себестоимость. А почему продают сегодня по цене до восьми гривен — в восемь раз дороже?» — прокомментировала Тимошенко слова Ватерландера.

Ранее Украина возобновила транспортировку голубого топлива через свою ГТС для Венгрии. Прокачка природного газа началась через пункт «Берегово», сообщили в венгерской газотранспортной системе FGSZ.