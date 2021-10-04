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Телефонные звонки от рекламщиков можно прекратить намеком на незаконность их работы
Общество
Телефонные звонки от рекламщиков можно прекратить намеком на незаконность их работы
pixabay.com

Москва, 4 октября. Многие сознательно игнорируют звонки с рекламными предложениями в надежде, что это уменьшит их количество, заявил эксперт в области информационной безопасности Георгий Мазохин.

Однако, по словам специалиста, это не является правильным решением. Предложения ненужных товаров и услуг не прекратят поступать, если собеседнику не дать понять, что его деятельность может быть наказуема.

«Единственный гарантированный способ, чтобы товарищи, которые звонят вам, перестали одолевать вас, — это сказать им, что вы не давали согласие на обработку персональных данных», — передает слова Мазохина радио Sputnik.

Как отметил специалист, подобные решения проблемы были опробованы им самим, так что успех ожидает в большинстве процентов случаев. Если же такой аргумент на рекламщика не сработал, и звонки продолжаются, то можно использовать так называемый «пассивно-агрессивный» метод. Мазохин посоветовал взять трубку и проявить искренний интерес к навязываемым товарам, однако после этого стоит положить телефон и уйти заниматься своими делами, пока сотрудники подобных сервисов продолжают осыпать предложениями, заключил эксперт.

Борьбу назойливым рекламщикам объявил и ЦБ России. Согласно его рекомендациям банковским организациям, они могут предлагать услуги лишь с согласия абонента.

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