Глава CDC Гао Фу предупредил о появлении «вируса X» в будущем

Киото, 4 октября. Человечество в будущем непременно встретится лицом к лицу с «вирусом X», который может появиться в любой точке планеты. Такое предупреждение сделал глава CDC Гао Фу.

Соответствующие слова специалист произнес в рамках выступления на международном форуме науки и технологий в обществе. Гао Фу обратил особое внимание, что в перспективе мировое сообщество неизбежно столкнется с «вирусом X». На данный момент никто не располагает информацией о характеристиках подобной «заразы», а появиться вирус может в любое время и в любом месте, заметил специалист.

«Для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе. В связи с чем я предлагаю "принцип четырех C": сотрудничество (cooperation), соперничество (competition), общение, или обмен информацией (communication), и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)», — отметил глава CDC.

Тем временем глава Министерства просвещения России Сергей Кравцов заявил, что локдауна в системе отечественного образования из-за коронавируса не будет. По его словам, учебные заведения могут закрыться лишь в случае крайней необходимости, пишет RT.