Талибан отчитался об уничтожении боевиков ИГИЛ в Кабуле

Кабул, 4 октября. Талибы в ходе спецоперации в одном из районов Кабула ликвидировали членов группировки «Исламского государства»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

Источник движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) в РИА Новости сообщил, что с территории 17-го округа афганской столицы все еще доносятся звуки выстрелов. Огонь ведут неизвестные с двух сторон, однако установить кто именно производит обстрелы установить не удается.

«Группа боевиков «Исламского государства» была убита в (районе. — Прим. ред.) Хаир-Хана после короткой перестрелки», — сказал источник.

При этом 3 октября в Кабуле произошел взрыв во время молитвенной церемонии недалеко от мечети Ид-Гах. Жертвами атаки стали как минимум 12 человек. В российском посольстве отметили, что жертв среди граждан РФ в инциденте нет.

1 Организация запрещена на территории РФ.