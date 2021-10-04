Военный аналитик Фролов: новые Ка-52М обойдутся зарубежному покупателю в $13 млн

Москва, 4 октября. Модернизированная версия российского боевого вертолета Ка-52М обойдется заграничным покупателям в 30 миллионов долларов. Об этом заявил военный эксперт Андрей Фролов.

Вертолеты Ка-52М «Супераллигатор», вместе с боекомплектом и наземным оборудованием будет стоить 1 млрд 75 млн рублей за единицу. Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что ведомство планирует до 2027 года поставить в войска больше ста новых вертолетов, сообщают «Известия». По мнению военного эксперта Андрея Фролова, западные аналоги отечественной боевой машины значительно дороже обходятся операторам.

«Цена тем не менее гораздо выше, чем у нас, — $115 млн за штуку. Более легкий американский Super Cobra продается по $75 млн. Европейские Tiger, вне зависимости от комплектации, тоже заметно дороже Ка-52М. Самый дешевый из них для внутреннего заказчика 10 лет назад стоил €27 млн, более продвинутый — 35 млн», – заявил Фролов

Ранее в Минобороны России повысили критерии к призывникам. Заместитель начальника Главного центра военно-врачебной экспертизы военного ведомства Виталий Черкашин отметил, что такую меру предприняли чтобы повысить качество медосмотров.