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Yonhap: линии связи КНДР с Южной Кореей будут восстановлены 4 октября

  /   Обновлено: 04 октября 2021 00:57
Общество
Yonhap: линии связи КНДР с Южной Кореей будут восстановлены 4 октября
Global Look Press  /  Dirk Renckhoff/imageBROKER.com

Пхеньян, 4 октября. Корейская Народно-Демократическая Республика сообщила о восстановлении линий связи с Южной Кореей.

Мероприятия запланированы на утро 4 октября, в понедельник. По информации агентства Yonhap, это произойдет в 09:00 по местному времени (03:00 по московскому времени). Лидер КНДР Ким Чен Ын в рамках пятой сессии Верховного народного собрания 14-го созыва сообщал о готовности страны к возвращению диалога с Южной Кореей.

Ранее КНДР осуществляла запуск ракет в рамках тестирования, в связи с чем на республику обрушилась с критикой ООН. Северная Корея в свою очередь обвинила организацию в двойных стандартах.

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кндр южная корея линия связи
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