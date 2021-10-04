Бастрыкин взял на контроль расследование крушения вертолета под Москвой

Москва, 4 октября. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования авиакатастрофы в подмосковном городе Лыткарино.

Легкомоторный вертолет Robinson R-44 потерпел крушение вечером 3 октября. На его борту находились пилот и два пассажира, все трое погибли. После авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Проводятся следственные мероприятия и аварийно-спасательные работы. Предварительно установлено, что крушение вертолета могло быть спровоцировано отказом одного из двигателей.

Разбившийся Robinson уже попадал в аналогичную ситуацию. В 2016 году он потерпел крушение на территории Башкирии.