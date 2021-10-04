Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
04 октября 01:11
00:57
Общество
Yonhap: линии связи КНДР с Южной Кореей будут восстановлены 4 октября
00:55
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль расследование крушения вертолета под Москвой
00:51
Происшествия
Автор карикатур на пророка Мухаммеда Вилкс вместе с охраной погиб в аварии на юге Швеции
00:44
Происшествия
Porsche опрокинул ВАЗ-2111 в ДТП на Васильевском острове в Петербурге
00:44
Происшествия
Авария с участием пешехода произошла в Москве на Новом Арбате
00:27
Общество
Синоптики центра «Фобос» спрогнозировали очень снежную зиму в России
00:27
Происшествия
МЧС: спасатели прибыли на место крушения Robinson в Лыткарине через 12 минут после звонка
00:24
Армия
Россия запустила межконтинентальную баллистическую ракету с Плесецка в 2021 году
00:09
Происшествия
Террористы ранили двух сирийских солдат при обстреле Алеппо
00:02
Общество
«Мы мерзнем на улице»: почему автобусы Калининграда сходят с маршрутов до 21:00
Все новости

Бастрыкин взял на контроль расследование крушения вертолета под Москвой
Происшествия
Бастрыкин взял на контроль расследование крушения вертолета под Москвой
sledcom.ru  /  Следственный комитет Российской Федерации

Москва, 4 октября. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования авиакатастрофы в подмосковном городе Лыткарино.

Легкомоторный вертолет Robinson R-44 потерпел крушение вечером 3 октября. На его борту находились пилот и два пассажира, все трое погибли. После авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб. Проводятся следственные мероприятия и аварийно-спасательные работы. Предварительно установлено, что крушение вертолета могло быть спровоцировано отказом одного из двигателей.

Разбившийся Robinson уже попадал в аналогичную ситуацию. В 2016 году он потерпел крушение на территории Башкирии.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Бастрыкин взял на контроль расследование крушения вертолета под Москвой
подмосковье бастрыкин авиакатастрофа ск рф
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru