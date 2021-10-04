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Автор карикатур на пророка Мухаммеда Вилкс вместе с охраной погиб в аварии на юге Швеции

  /   Обновлено: 04 октября 2021 00:51
Происшествия
Автор карикатур на пророка Мухаммеда Вилкс вместе с охраной погиб в аварии на юге Швеции
dalademokraten.se

Стокгольм, 4 октября. Художник Ларс Вилкс, известный благодаря карикатурам на пророка Мухаммеда, вместе с двумя полицейскими погиб в ДТП на юге Швеции. Такие данные в понедельник привел телеканал SVT.

С автомобилем художника и его охраны столкнулся грузовик. Происшествие случилось на магистрали Е4 вблизи населенного пункта Маркарюд (провинция Крунуберг).

Как сообщили на телеканале, после аварии в обоих транспортных средствах произошло возгорание. Водитель грузовика также серьезно пострадал, впоследствии он был допрошен правоохранителями в больнице.

Данных о том, как произошло дорожно-транспортное происшествие, на данный момент нет. Все обстоятельства и детали случившегося будут выясняться.

Ларс Вилкс — автор эскиза скульптуры для дорожной развязки в виде собаки с головой пророка Мухаммеда, который в 2007 году опубликовала шведская газета Nerikes Allehanda. После обнародования такого материала мусульмане во многих государствах мира сочли это неприемлемым. По некоторой информации, боевики предлагали за голову автора карикатуры 100 тысяч долларов.

Похожий инцидент на днях произошел во Владимирской области. В результате столкновения грузовика и автобуса погибли четыре человека, пишет RT.

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