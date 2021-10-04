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Синоптики центра «Фобос» спрогнозировали очень снежную зиму в России
Общество
Синоптики центра «Фобос» спрогнозировали очень снежную зиму в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 4 октября. Значительное увеличение количества осадков ожидается на территории России текущей зимой. Такой прогноз представили синоптики центра «Фобос».

Процесс таяния ледников приостановился в Арктике, несмотря на глобальное потепление. Из-за этого в Северном полушарии может наступить суровая и снежная зима. Пурга и снегопады уже наблюдались на Чукотке, Ямале, Южном Урале, в Таймыре и в Сибири.

Сейчас еще рано говорить о развороте глобального потепления. Однако сохранение большего числа ледяных массивов в Арктике окажет влияние на погоду в Северном полушарии, передает РИА Новости.

«В такой ситуации циркумполярный вихрь, формирующийся в свободной атмосфере над полюсом, окажется более мощным. В результате арктическое струйное течение будет оттесняться дальше в южные широты», — уточнили синоптики.

Больше всего осадков зимой ожидается на территории Южной России, в верховьях Оби, Енисея, в Прибайкалье и на севере Дальнего Востока. В Москве высота сугробов может на четверть превысить норму.

Москвичей ранее предупредили о первых в этом году серьезных заморозках. Согласно прогнозам синоптиков, значительное похолодание придет в столичный регион уже после 20 октября.

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