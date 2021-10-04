МЧС: спасатели прибыли на место крушения Robinson в Лыткарине через 12 минут после звонка

Лыткарино, 4 октября. После поступившего звонка от очевидца крушения вертолета Robinson в подмосковном Лыткарине сотрудники МЧС развернули оперативные спасательные мероприятия.

Вертолет, совершавший прогулку над МКАДом потерпел крушение вечером 3 октября в районе детского городка ЗИЛ. В результате происшествия погибли три человека — один пилот и два члена экипажа. В МЧС по Московской области прокомментировали произошедшее.

«В 19:41 от очевидца в единую дежурную диспетчерскую службу, <...> поступило сообщение о падении воздушного судна вертолета Robinson R-44. В 19:53 на место происшествия прибыли подразделения Главного управления МЧС России по Московской области», — сообщил журналистам заместитель начальника ГУ МЧС России по Московской области, полковник Александр Перегуда.

В ведомстве отметили, что на данный момент продолжаются следственные мероприятия. Для проведения аварийно-спасательных работ есть все необходимое.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Факт падения был инициирован как нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

Ранее сообщалось, что вылет был санкционирован пилотом. Им был Александр Шапочкин.