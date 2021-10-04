Террористы ранили двух сирийских солдат при обстреле Алеппо

Алеппо, 4 октября. Двое военнослужащих армии Сирии получили ранения в результате обстрела боевиками населенных пунктов в провинции Алеппо. Такие данные в воскресенье привели в ЦПВС.

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить отметил, что за минувшие 24 часа в Идлибской зоне деэскалации произошло 17 обстрелов. Огонь велся со стороны мест дислокации «Джебхат ан-Нусра»1 (террористическая группировка, запрещенная в России).

Кулить на брифинге также заявил, что террористы вели огонь из стрелкового оружия. Столкновение с правительственными силами произошло в районах населенных пунктов Руйаха и Бакдина, пишет RT.

На днях четыре человека погибли в результате нападения боевиков в афганском городе Джелалабад. Среди погибших – журналист и его сын.

1 Организация запрещена на территории РФ.