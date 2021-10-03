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Соболев принес победу «Спартаку» в матче РПЛ против «Ахмата»
Спорт
Соболев принес победу «Спартаку» в матче РПЛ против «Ахмата»
spartak.com  /  Официальный сайт ФК &quot;Спартак&quot;

Грозный, 3 октября. Московский «Спартак» одержал победу в выездном матче десятого тура Российской Премьер-лиги над «Ахматом». Встреча прошла в Грозном и завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий гостей Александр Соболев на 41-й минуте с передачи Руслана Литвинова, передает RT. При этом в середине второй половины игры арбитр назначил пенальти в ворота грозненцев, однако Зелимхан Бакаев не смог переиграть голкипера хозяев Виталия Гудиева.

По итогам матча «Спартак» набрал 16 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице национального первенства. «Ахмат» с 12 баллами занимает 11-ю строчку.

Одной из главных неожиданностей десятого тура РПЛ стало первое поражение «Зенита» в чемпионате. Подопечные Сергея Семака вышли вперед в первом тайме, однако все равно уступили «Сочи» в домашнем матче со счетом 1:2.

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спартак соболев ахмат рпл
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