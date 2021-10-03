Захарова: Москва ожидает реакции Лондона на доклад о финансировании иноагентов в России

Москва, 3 октября. Документы британской правительственной организации Global Britain Fund о вмешательстве Великобритании во внутренние дела РФ попали в Сеть. Москва ждет реакции Лондона на доклад.

В обнародованных документах утверждается, что посольству Великобритании в РФ были выделены средства на поддержку ряда российских изданий и НКО. Некоторые из них на территории России признаны иностранными агентами. Финансирование компании получали для осуществления подрывной деятельности в стране и создания условий для насильственной смены режима. На этот доклад обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Документы демонстрируют масштабы финансовой и проектной деятельности, которые при беглом взгляде «просто шокируют», заявила дипломат. По ее словам, получателями британского финансирования для продвижения западных ценностей в РФ стали фонды, общества и правозащитные центры, которые выполняют функции иностранных агентов.

«Иностранные агенты? Ну что вы, они же дети, независимые журналисты и активисты. Очень ждем реакции Лондона. Пора», — добавила Захарова.

Великобритания направляла средства для развития правозащитной деятельности, создания пула журналистов и формирования нового поколения общественных и политических лидеров с уклоном в западные ценности. Захарова заметила, что работа над такими проектами исключает нормальную дипломатическую связь между двумя государствами. Она адресовала вопрос по этой теме ОБСЕ, Совету Европы и ЮНЕСКО.

В опубликованных материалах также указаны соответствующие суммы на пропаганду ЛГБТ-движения в России. Конкретные цифры отмечены и для развития сети по продвижению интересов Лондона в стране.