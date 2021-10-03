Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 23:40
23:37
Спорт
Соболев принес победу «Спартаку» в матче РПЛ против «Ахмата»
23:31
Политика
Захарова: Москва ожидает реакции Лондона на доклад о финансировании иноагентов в России
23:19
Происшествия
ДТП в Нижнем Новгороде унесло жизнь одного человека
23:15
Политика
Политолог Силаев: «Досье Пандоры» может стать «тараном» в руках оппонентов Зеленского
23:08
Политика
Ряд президентов Латинской Америки стали фигурантами «Досье Пандоры»
22:58
Происшествия
Одноэтажное здание загорелось в Анапе
22:46
Общество
Имя тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы появилось в «Досье Пандоры»
22:34
Экономика
Венгерский оператор ГТС сообщил о возобновлении транзита газа через Украину
22:20
Политика
Расследование «Досье Пандоры» может пополниться новыми громкими именами
22:17
Происшествия
Вылет упавшего в Лыткарине вертолета Robinson был санкционирован
Все новости

Захарова: Москва ожидает реакции Лондона на доклад о финансировании иноагентов в России
Политика
Захарова: Москва ожидает реакции Лондона на доклад о финансировании иноагентов в России
instagram.com  /  @mzakharovamid

Москва, 3 октября. Документы британской правительственной организации Global Britain Fund о вмешательстве Великобритании во внутренние дела РФ попали в Сеть. Москва ждет реакции Лондона на доклад.

В обнародованных документах утверждается, что посольству Великобритании в РФ были выделены средства на поддержку ряда российских изданий и НКО. Некоторые из них на территории России признаны иностранными агентами. Финансирование компании получали для осуществления подрывной деятельности в стране и создания условий для насильственной смены режима. На этот доклад обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Документы демонстрируют масштабы финансовой и проектной деятельности, которые при беглом взгляде «просто шокируют», заявила дипломат. По ее словам, получателями британского финансирования для продвижения западных ценностей в РФ стали фонды, общества и правозащитные центры, которые выполняют функции иностранных агентов.

«Иностранные агенты? Ну что вы, они же дети, независимые журналисты и активисты. Очень ждем реакции Лондона. Пора», — добавила Захарова.

Великобритания направляла средства для развития правозащитной деятельности, создания пула журналистов и формирования нового поколения общественных и политических лидеров с уклоном в западные ценности. Захарова заметила, что работа над такими проектами исключает нормальную дипломатическую связь между двумя государствами. Она адресовала вопрос по этой теме ОБСЕ, Совету Европы и ЮНЕСКО.

В опубликованных материалах также указаны соответствующие суммы на пропаганду ЛГБТ-движения в России. Конкретные цифры отмечены и для развития сети по продвижению интересов Лондона в стране.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Захарова: Москва ожидает реакции Лондона на доклад о финансировании иноагентов в России
сша великобритания гранты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru