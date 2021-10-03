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Политолог Силаев: «Досье Пандоры» может стать «тараном» в руках оппонентов Зеленского

  /   Обновлено: 03 октября 2021 23:17
Политика
Политолог Силаев: «Досье Пандоры» может стать «тараном» в руках оппонентов Зеленского
Федеральное агентство новостей (ФАН)  /  Федеральное агентство новостей

Киев, 3 октября. Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому может быть выдвинут импичмент из-за его появления в расследовании «Досье Пандоры» от ICIJ. Такое мнение озвучил политолог Николай Силаев.

Обнародование информации о Зеленском в материале Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) грозит президенту Украины серьезными последствиями. В частности, его политические соперники могут воспользоваться такой возможностью как «тараном», чтобы спровоцировать его уход с поста главы государства или ради серьезного послабления, уверен политолог.

«Исход для него будет зависеть не от того, какая информация опубликована, а от того, смогут ли его враги на Украине, используя ее как таран, добиться его ухода или добиться его значительного ослабления. Вполне возможно, что сам вопрос импичмента может быть поднят», — заявил Силаев.

О якобы владении Зеленским и его партнерами сетью офшорных компаний ранее сообщил Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) со ссылкой на «Досье Пандоры», пишет RT. Журналисты издания Guardian также заявляли, что украинский лидер отдал 25% своих офшорных акций «близкому другу», который в настоящий момент является его советником.

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