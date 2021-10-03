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Ряд президентов Латинской Америки стали фигурантами «Досье Пандоры»

  /   Обновлено: 03 октября 2021 23:08
Политика
Ряд президентов Латинской Америки стали фигурантами «Досье Пандоры»
pixabay.com

Лондон, 3 октября. Более десяти действующих и бывших президентов стран Латинской Америки могли использовать офшоры на Виргинских островах и в Панаме, пишет газета Pais.

Среди них три действующих главы государства — Себастьян Пиньера из Чили, Гильермо Лассо из Эквадора и Луис Абинадер из Доминиканской Республики. Кроме того, в «Досье Пандоры» вошли 11 бывших лидеров — президенты Колумбии, Перу, Гондураса, Парагвая и Панамских островов. В список также попали 90 латиноамериканских политиков, артисты, главы религиозных общин и бизнесмены.

Особое внимание издание уделило сделке по купле-продаже горнодобывающей компании Dominga Себастьяна Пиньеры. Авторы перечислили и относящиеся к президенту Доминиканы Луису Абинадеру компании Littlecot Inc. и Padreso SA. Также приведены сведения о главе Эквадора Гильермо Лассо, имеющего в управлении 14 компаний в офшорах.

«Досье Пандоры» было опубликовано Международным консорциумом журналистов-расследователей. В нем сообщается о якобы причастности более 400 известных личностей к офшорным схемам. Консорциум назвал расследование самым масштабным разоблачением финансовых тайн.

Ранее Pais публиковал информацию о имуществе певца Хулио Иглесиаса. Исходя из данных «Досье Пандоры», знаменитость является учредителем более 20 компаний.

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офшоры латинская америка досье пандоры
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