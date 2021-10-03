Одноэтажное здание загорелось в Анапе

Анапа, 3 октября. Сообщение о пожаре в Анапе пришло в 16:55 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.

Пожарно-спасательные бригады МЧС немедленно направились к месту происшествия. По приезду выяснилось, что происходит открытое горение одноэтажного здания по улице Омелькова. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

В 22:28 возгорание было полностью ликвидировано. В его тушении участвовало 56 сотрудников МЧС и 14 единиц спецтехники.

Недавно в Волгограде произошел пожар, в котором погибли два человека. Пламя охватило пятиэтажный дом, в результате чего от продуктов горения задохнулась 78-летняя женщина и ее 57-летний сын.