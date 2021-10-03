Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 23:39
23:37
Спорт
Соболев принес победу «Спартаку» в матче РПЛ против «Ахмата»
23:31
Политика
Захарова: Москва ожидает реакции Лондона на доклад о финансировании иноагентов в России
23:19
Происшествия
ДТП в Нижнем Новгороде унесло жизнь одного человека
23:15
Политика
Политолог Силаев: «Досье Пандоры» может стать «тараном» в руках оппонентов Зеленского
23:08
Политика
Ряд президентов Латинской Америки стали фигурантами «Досье Пандоры»
22:58
Происшествия
Одноэтажное здание загорелось в Анапе
22:46
Общество
Имя тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы появилось в «Досье Пандоры»
22:34
Экономика
Венгерский оператор ГТС сообщил о возобновлении транзита газа через Украину
22:20
Политика
Расследование «Досье Пандоры» может пополниться новыми громкими именами
22:17
Происшествия
Вылет упавшего в Лыткарине вертолета Robinson был санкционирован
Все новости

Одноэтажное здание загорелось в Анапе

  /   Обновлено: 03 октября 2021 22:58
Происшествия
Одноэтажное здание загорелось в Анапе
ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Анапа, 3 октября. Сообщение о пожаре в Анапе пришло в 16:55 по московскому времени. Об этом сообщили в региональном отделении МЧС.

Пожарно-спасательные бригады МЧС немедленно направились к месту происшествия. По приезду выяснилось, что происходит открытое горение одноэтажного здания по улице Омелькова. Площадь пожара составила 600 квадратных метров.

В 22:28 возгорание было полностью ликвидировано. В его тушении участвовало 56 сотрудников МЧС и 14 единиц спецтехники.

Недавно в Волгограде произошел пожар, в котором погибли два человека. Пламя охватило пятиэтажный дом, в результате чего от продуктов горения задохнулась 78-летняя женщина и ее 57-летний сын.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Одноэтажное здание загорелось в Анапе
пожар мчс анапа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru