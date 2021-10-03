Имя тренера «Манчестер Сити» Гвардиолы появилось в «Досье Пандоры»

Манчестер, 3 октября. Международный консорциум журналистов ICIJ обнародовал документ «Досье Пандоры» о связях мировых лидеров с офшорами. В списке также оказалось имя тренера «Ман Сити» Пепа Гвардиолы.

По данным расследования, в годы работы на посту главного тренера каталонской «Барселоны» специалист в течение нескольких лет владел счетом в банке Андорры. Таким образом Гвардиола избегал уплаты налогов в Испании.

Нынешний клуб тренера «Манчестер Сити» 3 октября сыграл в центральном матче седьмого тура Английской Премьер-лиги против Ливерпуля. Команды не выявили победителя, матч завершился со счетом 2:2, пишет RT.

Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Досье Пандоры», в котором находятся имена 35 глав государств и 400 чиновников из 100 стран, связанных с офшорами. В расследовании участвовали более 600 журналистов.