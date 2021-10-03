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Венгерский оператор ГТС сообщил о возобновлении транзита газа через Украину
Экономика
Венгерский оператор ГТС сообщил о возобновлении транзита газа через Украину
Федеральное агентство новостей

Будапешт, 3 октября. Транзит российского газа через Украину в Венгрию возобновился. Об этом сообщил венгерский оператор газотранспортной системы FGSZ.

Объем прокачки топлива через пункт «Берегово» 1 октября снизился в 3,8 раза. На следующий день транзит уменьшился еще в два раза, 3 октября он полностью прекратился. Остановка оказалась краткосрочной, поставки возобновились через несколько часов.

Венгрия и российский «Газпром» 27 сентября договорились о поставках газа в течение ближайших 15 лет. Прокачка будет осуществляться через Сербию и Австрию. Большая часть голубого топлива (3,5 миллиарда кубометров в год) будет поступать из «Турецкого потока».

Политолог Армен Гаспарян ранее назвал контракт Венгрии и «Газпрома» ответными мерами Будапешта на действия Киева в Закарпатье. Он порекомендовал украинским властям решить вопрос, как поддерживать работоспособность ГТС

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украина газ транзит
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