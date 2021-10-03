Расследование «Досье Пандоры» может пополниться новыми громкими именами

Вашингтон, 3 октября. Материалы расследования «Досье Пандоры» могут пополниться новыми громкими именами. Об этом заявил представитель Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

Подробности могут вскрыться в течение ближайших дней, месяцев и даже лет. По словам одного из представителей организации, причиной этому является огромное количество документов, которые консорциуму предстоит изучить.

«Мы намерены продолжать публиковать документы. Мы намерены делать это в последующие дни, месяцы и, возможно, годы», – рассказали в консорциуме.

Ранее представители Международного консорциума журналистов-расследователей, который финансируется за счет средств фондов Джорджа Сороса, опубликовали «Досье Пандоры». В расследовании приводится информация о причастности лидеров мировых государств к офшорным счетам. Фигурантами материалов стали 35 действующих и экс-политиков.