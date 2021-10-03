Вылет упавшего в Лыткарине вертолета Robinson был санкционирован

Москва, 3 октября. Имя пилота упавшего в подмосковном Лыткарине Robinson R-44 удалось установить по регистрации. Вылет воздушного судна был санкционированным.

Управлявший вертолетом Александр Шапочкин докладывал об учебно-тренировочном вылете. Его идентифицировали по регистрации. Пилот был опытным и долгое время осуществлял преподавательскую деятельность.

На данный момент сотрудники специальных служб ждут момента, когда можно будет установить осветительные приборы. С помощью них они смогут увидеть вертолет и установить детали произошедшего. Имена пассажиров спасателям неизвестны, понятно только, что в вертолете вместе с пилотом были мужчина и женщина.

Robinson R-44 потерпел крушение приблизительно в 19:40 в районе детского городка ЗИЛ. Очевидцы, заметившие крушение, сообщали, что возгорания за ним не последовало. В результате авиакатастрофы погибли три человека. СКР возбудил уголовное дело по факту крушения.

Ранее стало известно, что упавший Robinson уже был участником крушения в 2016 году. Тогда он упал в населенном пункте Воскресенское Республики Башкортостан.