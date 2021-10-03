Pais: Хулио Иглесиас открыл 20 компаний на Британских Виргинских островах

Лондон, 3 октября. Испанский певец Хулио Иглесиас является владельцем как минимум 20 компаний на Британских Виргинских островах. Через них он покупал недвижимость стоимостью около 112 млн долларов.

Иглесиас использовал свои компании для приобретения роскошных домов в Майами и самолета. Информацию об этом передает газета Pais, ссылаясь на «досье Пандоры».

«В "досье Пандоры" раскрывается информация о том, что испанский певец имеет по меньшей мере 20 компаний… на Британских Виргинских островах, которые использовались для покупки роскошных домов в Майами и самолета», — говорится в сообщении.

«Досье Пандоры» было представлено членами Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ). Одним из источников финансирования последнего является фонд американского финансиста Джорджа Сороса.

В документе говорится о якобы связи ряда мировых лидеров к офшорным схемам. Всего в «досье Пандоры» упоминаются более 35 политиков и 400 чиновников из разных стран. В качестве крупнейшего «налогового убежища» в расследовании указаны США.