Лодка с мигрантами пропала без вести в Средиземном море

Триполи, 3 октября. Волонтерская организация Alarm Phone сообщила о потере связи с 70 мигрантами, которые четыре дня назад покинули на лодке западное побережье Ливии в попытке добраться до Европы.

«Они отплыли от порта Хомс и несколько раз звонили нам», — рассказали правозащитники.

НПО имеет телефонную линию экстренной помощи для искателей убежища, попавших в затруднительное положение в море.

⚠️A boat with 70 people on board is missing for 4 days! ⚠️ They departed from Khoms, #Libya, & called AlarmPhone several times. When we lost contact they were in Malta SAR zone, 11 miles to Italian waters, but there is no record of their rescue or arrival. Authorities are silent. pic.twitter.com/qSOqaCAQiq — Alarm Phone (@alarm_phone) October 2, 2021

«Когда мы потеряли контакт, они находились в поисковой зоне Мальты, в 11 милях (20 км) от итальянских вод. Однако ни о каких спасательных операциях или прибытии не сообщалось. Власти хранят молчание… Как 70 человек могут исчезнуть в море, в нескольких километрах от суши? Что с ними случилось?», — задались вопросом волонтеры Alarm Phone на странице организации в социальной сети.

Днем ранее Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило о перехвате у западного побережья Ливии судна с 91 нелегальным мигрантом на борту. Почти все — выходцы из Эфиопии и Эритреи.

Африканское государство остается одним из ключевых транзитных пунктов по пути в Европу. Однако лишь немногим удается достичь конечной цели путешествия. Большинство искателей убежища не доплывают до берегов северного Средиземноморья.

Они либо терпят крушение, либо возвращаются ливийскими службами обратно на континент, где размещаются в пунктах приема мигрантов. При этом правозащитные организации регулярно публикуют отчеты, в которых говорится о бесчеловечных условиях содержания нелегалов в местных лагерях.