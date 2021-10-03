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Лодка с мигрантами пропала без вести в Средиземном море
Весь мир
Лодка с мигрантами пропала без вести в Средиземном море
pixabay.com  /  PD

Триполи, 3 октября. Волонтерская организация Alarm Phone сообщила о потере связи с 70 мигрантами, которые четыре дня назад покинули на лодке западное побережье Ливии в попытке добраться до Европы.

«Они отплыли от порта Хомс и несколько раз звонили нам», — рассказали правозащитники.

НПО имеет телефонную линию экстренной помощи для искателей убежища, попавших в затруднительное положение в море.

«Когда мы потеряли контакт, они находились в поисковой зоне Мальты, в 11 милях (20 км) от итальянских вод. Однако ни о каких спасательных операциях или прибытии не сообщалось. Власти хранят молчание… Как 70 человек могут исчезнуть в море, в нескольких километрах от суши? Что с ними случилось?», — задались вопросом волонтеры Alarm Phone на странице организации в социальной сети.

Днем ранее Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило о перехвате у западного побережья Ливии судна с 91 нелегальным мигрантом на борту. Почти все — выходцы из Эфиопии и Эритреи.

Африканское государство остается одним из ключевых транзитных пунктов по пути в Европу. Однако лишь немногим удается достичь конечной цели путешествия. Большинство искателей убежища не доплывают до берегов северного Средиземноморья.

Они либо терпят крушение, либо возвращаются ливийскими службами обратно на континент, где размещаются в пунктах приема мигрантов. При этом правозащитные организации регулярно публикуют отчеты, в которых говорится о бесчеловечных условиях содержания нелегалов в местных лагерях.

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ливия
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