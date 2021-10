Лодка с мигрантами пропала без вести в Средиземном море

Триполи, 3 октября. Волонтерская организация Alarm Phone сообщила о потере связи с 70 мигрантами, которые четыре дня назад покинули на лодке западное побережье Ливии в попытке добраться до Европы.

НПО имеет телефонную линию экстренной помощи для искателей убежища, попавших в затруднительное положение в море.

⚠️A boat with 70 people on board is missing for 4 days! ⚠️ They departed from Khoms, #Libya, & called AlarmPhone several times. When we lost contact they were in Malta SAR zone, 11 miles to Italian waters, but there is no record of their rescue or arrival. Authorities are silent. pic.twitter.com/qSOqaCAQiq