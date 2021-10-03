Разбившийся под Москвой вертолет Robinson пять лет назад потерпел крушение в Башкирии

Лыткарино, 3 октября. Вертолет Robinson R-44, который в воскресенье вечером потерпел крушение в Лыткарино (Подмосковье), весной 2016 года уже падал в районе республики Башкортостан.

Соответствующие данные привел источник Федерального агентства новостей. Известно, что 14 марта 2016 года в районе населенного пункта Воскресенское (Башкирия) произошло авиационное происшествие с участием вертолета Robinson R-44 RA-04179 ЗАО «Лайт Эйр». По имеющимся данным, находившийся за штурвалом пилот и пассажир тогда не получили повреждений, однако самому воздушному судну был нанесен ущерб.

Крушение вертолета в Лыткарино произошло примерно в 19:40 воскресенья. Robinson R-44 рухнул в лесополосе в населенном пункте ЗИЛ-городок (Детский городок ЗИЛ). В результате авиакатастрофы погибли три человека, среди которых женщина и двое мужчин.

Вертолет потерпел крушение вскоре после поднятия в воздух. Воздушное судно рухнуло при выполнении учебно-тренировочного полета.