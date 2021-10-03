South China Morning Post: в Китае отложили запуск космического корабля «Шэньчжоу-13»

Пекин, 3 октября. Запуск корабля «Шэньчжоу-13» к орбитальной станции «Тяньгун» отменен. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли Китая.

Старт был запланирован на 3 октября. Однако Пекин принял решение перенести запуск пилотируемого космического корабля на более поздний срок. При этом перенос запуска не связан с техническим состоянием корабля или ракеты-носителя.

Корабль «Шэньчжоу-13» должен был доставить на базовый модуль «Тяньхэ» трех космонавтов, которые продолжат строительство орбитальной станции «Тяньгун».

Напомним, 28 сентября пилотируемый корабль «Союз МС-18» впервые совершил стыковку к российскому многоцелевому лабораторному модулю «Наука» на Международной космической станции. Аппарат пристыковался в ручном режиме.