Упавший в Лыткарине Robinson прошел все проверки на исправность перед вылетом

Москва, 3 октября. Упавший в подмосковном Лыткарине вертолет Robinson прошел все необходимые проверки на исправность.

Осмотры не выявили нарушений. СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения воздушного судна. Происшествие, по данным следствия, произошло в результате нарушения правил безопасности по эксплуатации воздушного транспорта.

Вертолет марки Robinson поднялся с аэродрома Мичкова для прогулки над МКАД. Вскоре после взлета связь с пилотом была потеряна. Заметившие крушение очевидцы утверждали, что упавшее судно не было охвачено огнем.

Во время крушения в вертолете находились три человека, два из которых были пассажирами. Федеральное агентство новостей обнародовало имя пилота. Им был опытный летчик Александр Шапочкин.