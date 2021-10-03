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Упавший в Лыткарине Robinson прошел все проверки на исправность перед вылетом
Происшествия
Упавший в Лыткарине Robinson прошел все проверки на исправность перед вылетом
wikipedia.org  /  Ian Kirk/CC BY 2.0

Москва, 3 октября. Упавший в подмосковном Лыткарине вертолет Robinson прошел все необходимые проверки на исправность.

Осмотры не выявили нарушений. СК РФ возбудил уголовное дело по факту крушения воздушного судна. Происшествие, по данным следствия, произошло в результате нарушения правил безопасности по эксплуатации воздушного транспорта.

Вертолет марки Robinson поднялся с аэродрома Мичкова для прогулки над МКАД. Вскоре после взлета связь с пилотом была потеряна. Заметившие крушение очевидцы утверждали, что упавшее судно не было охвачено огнем.

Во время крушения в вертолете находились три человека, два из которых были пассажирами. Федеральное агентство новостей обнародовало имя пилота. Им был опытный летчик Александр Шапочкин.

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