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Стас Ярушин плетет интриги против Гайдуляна на шоу «Звезды в Африке»

  /   Обновлено: 03 октября 2021 21:18
Шоу-бизнес
Стас Ярушин плетет интриги против Гайдуляна на шоу «Звезды в Африке»
instagram.com  /  @gaydulyan

Москва, 3 октября. Звезда сериала «СашаТаня» Андрей Гайдулян столкнулся с трудностями на шоу «Звезды в Африке». Актеру строит козни его коллега по «Универу» Стас Ярушин.

Гайдулян появился на проекте в третьем выпуске и начал обживаться среди «старичков». Далеко не все знаменитости были рады приходу артиста. Кроме того, некоторые звезды заметили, что актер не сразу освоился в непривычной обстановке, поэтому решили избавиться от соперника, пока он не показал себя на шоу.

Активнее всех интриги против Гайдуляна плетет Ярушин. Изображая заботливого приятеля, актер сообщил, что видит страх новичка «Звезд в Африке», поэтому предлагает «слить» его на ближайшем голосовании.

«Я смотрю, глазки-то бегают, и левая ножка вот так начинает трястись. То есть, там паника и полное непонимание», — отметил Ярушин.

Артист назвал Гайдуляна хорошим, добрым и веселым человеком, но при этом предложил «старичкам» выступить против его коллеги в первый же вечер, чтобы тот отправился на испытание. Ярушин объяснил это необходимостью погрузить звезду сериала «СашаТаня» в происходящее на проекте.

Стас Ярушин успел заработать репутацию главного интригана «Звезд в Африке». Например, актер устроил допрос TikTok-блогеру Дане Милохину прямо на шоу.

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актер гайдулян звезды в африке
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