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СКР возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в подмосковном Лыткарине

  /   Обновлено: 03 октября 2021 21:38
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в подмосковном Лыткарине
vnovgorod.sledcom.ru  /  Пресс-служба СУ СК РФ по Новгородской области

Лыткарино, 3 октября. Следователи квалифицировали крушение вертолета в московской области как нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

На месте происшествия выехали следователи и криминалисты. Об этом сообщила представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

«По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ст. 263 УК РФ)», — говорится в официальном заявлении.

Московской прокуратуре поручено провести проверку исполнения законодательства о соблюдении безопасности при предоставлении услуг транспортировки. На место происшествия выехал заместитель московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Николай Грязнов.

Вертолет Robinson R-44 потерпел крушение в подмосковном Лыткарине вечером 3 октября. В авиакатастрофе погибло три человека — пилот воздушного судна и два пассажира.

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