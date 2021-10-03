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Рухнувший в Подмосковье вертолет разбился вскоре после поднятия в воздух

  /   Обновлено: 03 октября 2021 21:26
Происшествия
Рухнувший в Подмосковье вертолет разбился вскоре после поднятия в воздух
Федеральное агентство новостей

Лыткарино, 3 октября. Вертолет Robinson R-44, который в воскресенье вечером разбился в Лыткарино (Подмосковье), успел пролететь только 10 км после взлета. Такие данные привел источник ФАН.

Сигнал об авиакатастрофе поступил в 19:41 по местному времени. Воздушное судно потерпело крушение во время выполнения учебно-тренировочного полета в лесополосе в населенном пункте Детский городок ЗИЛ. После падения вертолета возгорания не последовало. Источник Федерального агенства новостей передал, что воздушное судно разбилось в 10 км от аэродрома.

По имеющейся информации, в результате авиакатастрофы погибли женщина и двое мужчин. На месте крушения работают пожарно-спасательные подразделения и сотрудники экстренных служб.

Известно, что за штурвалом разбившегося Robinson R-44 находился опытный пилот Александр Шапочкин. Он являлся выпускником Калужского авиационно-технического училища ДОСААФ СССР.

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