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Командиром разбившегося под Москвой вертолета был опытный пилот

  /   Обновлено: 03 октября 2021 21:26
Происшествия
Командиром разбившегося под Москвой вертолета был опытный пилот
wikipedia.org  /  Roberta F.

Москва, 3 октября. Легкомоторный вертолет, разбившийся в подмосковном Лыткарино, находился под управлением опытного пилота. Он читал лекции на тему самолетов и их двигателей.

Командиром разбившегося вертолета Лыткарино был Шапочкин Александр. Он окончил Калужское авиационно-техническое училище ДОСААФ СССР, получив образование по специальностям техник-механик и летчик-инструктор.

Шапочкин вел активную преподавательскую деятельность. С 2014 года он читал курс лекций на тему «Теоретической подготовки по дисциплинам: конструкция двигателей М11, М14П, М14Х, АИ-14». В декабре 2019 года пилот успешно прошел курс повышения квалификации преподавателей АУЦ в ЧОУ ДПО «АУЦ «Рустехник».

Вместе с Шапочкиным на борту разбившегося вертолета находились два пассажира. Предварительно установлено, что причиной авиакатастрофы мог стать отказ одного из двигателей.

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вертолет подмосковье авиакатастрофа
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