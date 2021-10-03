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Весь мир
Правительственная армия ЦАР передала детям погибших коллег школьные наборы
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Правительственная армия ЦАР передала детям погибших коллег школьные наборы
Весь мир
Правительственная армия ЦАР передала детям погибших коллег школьные наборы
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 3 октября. Вооруженные силы ЦАР (FACA) в рамках акции 2009-2 FETTA передали детям погибших при исполнении долга бойцов школьные наборы.

В комплект вошли несколько видов тетрадей, письменные принадлежности, ранцы и сумки, учебники и другая необходимая литература. В общей сложности около 30 семей, потерявших кормильцев, стали участниками акции.

По словам организаторов, цель мероприятия — проявить внимание и поддержать сирот в наиболее сложный период жизни, а также подготовить юных центральноафриканцев к возвращению в школу.

Вооруженные силы страны неоднократно демонстрировали высокий уровень подготовки и на корню пресекали попытки радикалов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) дестабилизировать ситуацию в регионе.

Бойцы FACA постоянно проводят военные операции по зачистке территорий от боевиков и после подобных мероприятий не все из них возвращаются домой.

Тем не менее власти не бросают семьи погибших и всячески стараются помогать.

Ранее президент страны Фостен-Арканж Туадера назвал вооруженные силы республики сильнейшими в регионе. Он рассказал о высоком военном потенциале военнослужащих и гарантировал, что бойцы FACA смогут защитить мирных жителей от внешних и внутренних угроз.

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