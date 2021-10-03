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Украинское конструкторское бюро «Южное» планирует создать ракетную систему нового поколения
Армия
Украинское конструкторское бюро «Южное» планирует создать ракетную систему нового поколения
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 3 октября. Украинские специалисты займутся разработкой ракетных систем нового поколения для военных. Об этом сообщил директор по коммуникациям конструкторского бюро «Южное» Сергей Полуян.

По его словам, «Южное» ведет работу в двух направлениях. Первое предполагает продление сроков эксплуатации ракетно-реактивного вооружения, а второе — создание новых ракет в военных целях. Кроме того, бюро планирует создать новую зенитную ракетную систему «Кильчень».

«Предлагаемая нами система — это оружие нового поколения, способное вести борьбу как с существующими, так и с перспективными средствами воздушного нападения. Комплекс будет способен поражать аэродинамические цели на расстоянии до 280 километров и баллистические на расстоянии до 44 километров. Количество одновременно обстреливаемых целей — от 12 до 16», — пояснил Полуян.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству обеспечить запуск украинского модуля на Луну до 2024 года. К настоящему моменту украинский кабмин уже заключил контракт, в рамках которого до конца 2021 года будет осуществлен запуск украинского спутника «Сич-2-30» с использованием ракето-носителя американской компании SpaceX. В ближайшее время Киев выделит средства на запуск лунного модуля.

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