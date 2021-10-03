Разбившийся в Подмосковье вертолет совершал прогулку над МКАД

Москва, 3 октября. Разбившийся в районе города Лыткарино вертолет Robinson совершал прогулку над МКАД. Об этом перед трагедией сообщил пилот воздушного судна Александр Шапочкин.

Экипаж вертолета перестал выходить на связь после того, как сообщил, что совершает прогулку над Московской кольцевой автомобильной дорогой. Диспетчеры аэродрома Мячково так и не смогли дождаться ответа, сообщил источник Федерального агентства новостей. Об обнаружении обломков Robinson и работающих на месте трагедии спасателей сообщил экипаж уже другого вертолета.

Воздушное судно ранее разбилось в районе города Лыткарино в Московской области. На борту вертолета помимо пилота находились мужчина и женщина, все трое погибли. По некоторой информации, Robinson упал на детскую площадку. Причиной крушения мог стать отказ одного из двигателей.