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Правительство ЦАР восстанавливает город Буар после зачистки от боевиков
Весь мир
Правительство ЦАР восстанавливает город Буар после зачистки от боевиков
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Чемеков

Банги, 3 октября. Реставрация агропромышленного сектора города Буар позволит значительно усилить экономический потенциал Центральноафриканской Республики, сообщает издание Oubangui Médias.

По данным журналистов, несколько лет населенный пункт, расположенный в 450 километрах от столицы, потрясали военно-политические кризисы. Последний начался в 2020 году по вине конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC), возглавляемого бывшим президентом ЦАР Франсуа Бозизе.

Боевики планировали совершить госпереворот и захватить власть. Буар стал одной из целей для атак. Дело в том, что в городе находится крупная военная база, поэтому радикалы нападали на него, как только появлялась возможность.

После официального обращения Центральноафриканской Республики к России, в страну прибыли отечественные инструкторы, которые занялись обучением бойцов правительственных сил (FACA).

Русские за считанные месяцы сумели нивелировать угрозу со стороны бандформирований и освободить территорию населенного пункта. Тем не менее к тому времени действия радикалов негативно повлияли на экономический потенциал.

Правительство ЦАР восстанавливает город Буар после зачистки от боевиков
Федеральное агентство новостей  / Сергей Чемеков

«Агропромышленный комплекс является доминантой Буара. Поскольку боевики часто нападали на скотоводов и фермеров, они не могли заниматься основной деятельностью, что привело отрасль в упадок», — с сожалением заявил субпрефект Жан Норберт Нейде.

Однако возвращение мира привело к тому, что власти ЦАР приступили к восстановлению экономического потенциала региона. В настоящее время население свободно занимается сельскохозяйственной деятельностью и торговлей, представители правительства восстанавливают разрушенную инфраструктуру, а военные патрулируют окрестности города.

«Я очень рад, что мир и безопасность вернулись в Буар. Это позволяет свободно перемещаться, покупать товары и доставлять их в отдаленные деревни. Хочу поблагодарить власти Центральноафриканской Республики и российских партнеров, которые мобилизовали силы для помощи нам», — рассказал торговец Мусса.

Он также добавил, что город демонстрирует отличную динамику восстановления экономического потенциала. И это происходит на фоне идеального сотрудничества между мусульманской и христианской общинами.

Правительство ЦАР восстанавливает город Буар после зачистки от боевиков
Федеральное агентство новостей  / Эрик Нгаба

В то же время жители деревни Келла Гоффи объединились для создания сельскохозяйственных групп. Это стало возможным благодаря поддержке властей ЦАР, предоставляющих необходимые материалы для строительства, семена и инсектициды.

«Центральноафриканская Республика обладает бесчисленными возможностями для развития агропромышленного сектора, 15 миллионов пахотных земель доступны для обработки», — напомнил Мусса.

В будущем власти планируют развить отрасль за счет поставок тяжелого оборудования и всеобъемлющей механизации. Ранее сообщалось, что правительство приступило к реализации проекта поддержки аграрного сектора страны.

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боевики африка восстановление цар буар
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