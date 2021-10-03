Global Times: китайские разработчики показали в Чжухае новый истребитель-бомбардировщик JH-7A2

Пекин, 3 октября. Китайские разработчики представили на авиасалоне China 2021 в Чжухае новый истребитель-бомбардировщик JH-7A2 с дополнительными ударными вооружениями.

Бомбардировщик JH-7A2 был сконструирован на основе своего предшественника — JH-7A, что заметно даже в силуэте корпуса. Однако у нового самолета за счет установки дополнительных вооружений и обновленного ракетного арсенала были расширены ударные возможности, как отмечает издание Global Times. Согласно релизу, основное назначение JH-7A2 — борьба с морскими и наземными целями.

В 2018 году JH-7A2 принимал участие в российском конкурсе «Авиадартс» в рамках Международных армейских игр, но тогда характеристики самолета китайская пресса не разглашала, а публично истребитель-бомбардировщик больше не демонстрировали.

Ранее стало известно, что китайские разработчики перенесли презентацию палубного стелс-истребителя J-31, который планировали показать на выставке в Чжухае. Представители компании-производителя Aviation Industry Corporation of China обещали, что презентация долгожданного самолета состоится до конца 2021 года.