Резидент Comedy Club Павел Воля выпустил собственную книгу стихов

Москва, 3 октября. Российский комик Павел Воля поблагодарил поклонников своего творчества, которые поддержали его идею издать полный сборник стихов.

Ведущий Comedy Club Павел Воля начал писать стихи еще в школьные годы, а первый его сборник вышел только в 2021 году. Юморист опубликовал минутный ролик в Сети, в котором поделился с поклонниками радостью.

«Смотрите, книжки. Первая моя книжка. Случилась наконец-то! <...> Вы просили: «Павлик, ну хватит выпускать нам стихи в аудиоформате. Ну мы послушали уже, мы хотим печатную книжку». Вот она есть. Прилетела из типографии», — поделился с подписчиками Воля.

Павел Воля пояснил, что в его первую книгу вошли все произведения, которые он смог найти в блокнотах, записных книжках и заметках разных гаджетов. Сборник юмориста получил название «Стихи. Мысли. Обрывки». Фолловеры положительно отреагировали на публикацию комика и засыпали его поздравлениями в комментариях к ролику в Instagram.

В конце сентября Павел Воля высмеял предстоящий большой концерт певицы Ольги Бузовой. Он попросил знаменитость отменить выступление.