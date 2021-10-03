Певица Шакира и модель Клаудия Шиффер оказались связаны с офшорными активами

Вашингтон, 3 октября. Знаменитая певица колумбийского происхождения Шакира и немецкая супермодель Клаудия Шиффер связаны с офшорами, свидетельствуют данные из «Досье Пандоры».

Досье является результатом работы Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), который финансируется, в том числе, одним из фондов Джорджа Сороса. В документах фигурируют имена многих политиков и чиновников из порядка 100 государств.

Однако в «Досье Пандоры» попали и люди из других сфер деятельности. Например, расследование вскрыло связь Шакиры и Шиффер с офшорными активами, пишет Infobae. Примечательно, что певицу ранее обвинили в неуплате налогов в Испании.

Авторы «Досье Пандоры» утверждают, что США — это «крупнейшее налоговое убежище». По словам журналистов, миллиарды долларов, принадлежащих обвиняемым в налоговых преступлениях, обнаружены в штате Южная Дакота.