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Подразделения ВВО провели радиотренировку в сложных метеоусловиях в Забайкалье

  /   Обновлено: 03 октября 2021 21:00
Армия
Подразделения ВВО провели радиотренировку в сложных метеоусловиях в Забайкалье
mil.ru  /  пресс-служба министерства обороны РФ

Чита, 3 октября. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) отработали задачи по проверке систем связи в сложных метеоусловиях в Забайкальском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

Согласно информации представителей ВВО, тренировка проводилась в холмисто-лесистой местности с целью проверки связи объединения и ее дальнейшего устойчивого использования. Военнослужащие уделили особое внимание возможности резервирования альтернативных каналов связи на случай, если основной окажется заблокирован.

Помимо этого, подразделения ВВО отработали взаимодействие соединений в непростых погодных условиях и в темное время суток. Отмечается, что во время тренировки применялись передовые коммуникативные комплексы транспортной сети, а также новейшие радиостанции средней и сверхмалой мощности.

Ранее главнокомандующий Сухопутными войсками России Олег Салюков заявил, что новая экипировка российских военных будет включать в себя беспилотник и экзоскелет. По его словам, специалисты уже работают над созданием новой экипировки «солдата будущего», которая будет обладать робототехнической подсистемой.

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забайкалье вво подразделения связи
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