Подразделения ВВО провели радиотренировку в сложных метеоусловиях в Забайкалье

Чита, 3 октября. Военнослужащие Восточного военного округа (ВВО) отработали задачи по проверке систем связи в сложных метеоусловиях в Забайкальском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ВВО.

Согласно информации представителей ВВО, тренировка проводилась в холмисто-лесистой местности с целью проверки связи объединения и ее дальнейшего устойчивого использования. Военнослужащие уделили особое внимание возможности резервирования альтернативных каналов связи на случай, если основной окажется заблокирован.

Помимо этого, подразделения ВВО отработали взаимодействие соединений в непростых погодных условиях и в темное время суток. Отмечается, что во время тренировки применялись передовые коммуникативные комплексы транспортной сети, а также новейшие радиостанции средней и сверхмалой мощности.

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