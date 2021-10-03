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Представители Нигерии и Сенегала прибыли в Эфиопию для участия в инаугурации правительства
Весь мир
Представители Нигерии и Сенегала прибыли в Эфиопию для участия в инаугурации правительства
wikipedia.org  /  Mattias Kiel Nielsen/PD

Аддис-Абеба, 3 октября. В столицу Эфиопии прибыли высокопоставленные политики африканских стран на церемонию инаугурации нового правительства, сообщает издание Fana.

В международном аэропорту Боле приземлились президенты Сенегала Маки Салл и Нигерии Мохаммаду Бухари.

Официальная церемония вступления в должность правительства состоится в понедельник в Аддис-Абебе. Предполагается, что на ней выступят ближайшие союзники и экономические партнеры Эфиопии. После протокольной части для высокопоставленных гостей организован банкет, где представители стран Черного континента смогут пообщаться в неформальной обстановке и обсудить дальнейшее взаимодействие.

Отметим, выборы, стартовавшие в конце сентября, стали проверкой для правящей партии премьер-министра Абий Ахмеда. Он заступил в должность в 2018 году и пообещал провести политические и экономические реформы, сняв запрет на деятельность оппозиционных партий.

В настоящее время глава правительства сталкивается с серьезным санкционным давлением со стороны Соединенных Штатов Америки. МИД Эфиопии обвинил США в поддержке боевиков из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).

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