Представители Нигерии и Сенегала прибыли в Эфиопию для участия в инаугурации правительства

Аддис-Абеба, 3 октября. В столицу Эфиопии прибыли высокопоставленные политики африканских стран на церемонию инаугурации нового правительства, сообщает издание Fana.

В международном аэропорту Боле приземлились президенты Сенегала Маки Салл и Нигерии Мохаммаду Бухари.

#Ethiopia: Macky Sal Arrives in Addis Ababa to Attend New Gov’t Inauguration https://t.co/3ArLhwqwxk pic.twitter.com/3kEh6Hrggp — FBC (Fana Broadcasting Corporate S.C.) (@fanatelevision) October 3, 2021

Официальная церемония вступления в должность правительства состоится в понедельник в Аддис-Абебе. Предполагается, что на ней выступят ближайшие союзники и экономические партнеры Эфиопии. После протокольной части для высокопоставленных гостей организован банкет, где представители стран Черного континента смогут пообщаться в неформальной обстановке и обсудить дальнейшее взаимодействие.

#Ethiopia: President Buhari of Nigeria Arrives in Addis Ababa to Attend New Gov’t Inauguration https://t.co/3ArLhwqwxk pic.twitter.com/0teNkjvLsa — FBC (Fana Broadcasting Corporate S.C.) (@fanatelevision) October 3, 2021

Отметим, выборы, стартовавшие в конце сентября, стали проверкой для правящей партии премьер-министра Абий Ахмеда. Он заступил в должность в 2018 году и пообещал провести политические и экономические реформы, сняв запрет на деятельность оппозиционных партий.

В настоящее время глава правительства сталкивается с серьезным санкционным давлением со стороны Соединенных Штатов Америки. МИД Эфиопии обвинил США в поддержке боевиков из «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ).