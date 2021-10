Представители Нигерии и Сенегала прибыли в Эфиопию для участия в инаугурации правительства

Аддис-Абеба, 3 октября. В столицу Эфиопии прибыли высокопоставленные политики африканских стран на церемонию инаугурации нового правительства, сообщает издание Fana.

В международном аэропорту Боле приземлились президенты Сенегала Маки Салл и Нигерии Мохаммаду Бухари.

Официальная церемония вступления в должность правительства состоится в понедельник в Аддис-Абебе. Предполагается, что на ней выступят ближайшие союзники и экономические партнеры Эфиопии. После протокольной части для высокопоставленных гостей организован банкет, где представители стран Черного континента смогут пообщаться в неформальной обстановке и обсудить дальнейшее взаимодействие.

