Стала известна личность пилота разбившегося вертолета в Подмосковье

Москва, 3 октября. Стало известно имя пилота разбившегося вертолета в Лыткарино. Согласно данным источника ФАН, им является Александр Шапочкин.

Известно, что вместе с ним на борту находились еще два пассажира — мужчина и женщина. Незадолго до крушения Шапочкин доложил, что они просто прогулку совершают над МКАД. После этого связь с вертолетом пропала.

Обломки летательного средства обнаружили уже с другого вертолета Robinson. Как утверждают очевидцы, упавшее воздушное судно не было охвачено огнем.