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Стала известна личность пилота разбившегося вертолета в Подмосковье

  /   Обновлено: 03 октября 2021 21:10
Происшествия
Стала известна личность пилота разбившегося вертолета в Подмосковье
Prt Scr youtube.com  /  Следственный комитет Российской Федерации

Москва, 3 октября. Стало известно имя пилота разбившегося вертолета в Лыткарино. Согласно данным источника ФАН, им является Александр Шапочкин.

Известно, что вместе с ним на борту находились еще два пассажира — мужчина и женщина. Незадолго до крушения Шапочкин доложил, что они просто прогулку совершают над МКАД. После этого связь с вертолетом пропала.

Обломки летательного средства обнаружили уже с другого вертолета Robinson. Как утверждают очевидцы, упавшее воздушное судно не было охвачено огнем.

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