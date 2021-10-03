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CNews: Саакашвили приехал в Грузию, прячась в вентиляционной кабине трейлера
Политика
CNews: Саакашвили приехал в Грузию, прячась в вентиляционной кабине трейлера
Федеральное агентство новостей  /  Петро Панч

Тбилиси, 3 октября. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попал в страну с помощью водителя трейлера, пишет CNews со ссылкой на источник.

Водитель трейлера спрятал политика в вентиляционной кабине машины и тайно перевез его через границу, уточняет издание. Обычно этот водитель возит зелень из Грузии на Украину.

«Саакашвили привез в Грузию Элгуджа Цомая, водитель трейлера. Элгуджа Цомая родом из Абаша», — говорится в сообщении издания.

Ранее сообщалось, правоохранители возбудили уголовное дело в отношении Михаила Саакашвили о незаконном пересечении государственной границы Грузии. Однако следователи не установили, как именно политик попал в страну.

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