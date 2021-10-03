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ГБР Украины: офицера ВСУ задержали за продажу удостоверения участника боевых действий

  /   Обновлено: 03 октября 2021 20:55
Армия
ГБР Украины: офицера ВСУ задержали за продажу удостоверения участника боевых действий
mil.gov.ua  /  Пресс-служба министерства обороны Украины

Киев, 3 октября. Украинским военным необязательно участвовать в боевых действиях для получения соответствующего удостоверения. Все можно купить у предприимчивых офицеров.

Стоимость удостоверения участника боевых действий обойдется всего в 110 тысяч рублей, что составляет 40 тысяч в пересчете на гривны. За такую демократичную цену один из офицеров воинских частей Днепропетровской области продавал удостоверения всем желающим, на чем и попался службе Государственного бюро расследований Украины. Самое интересное, что донос на предприимчивого офицера могли написать и его конкуренты.

Правоохранители уже направили в суд обвинительный акт на продавца и установили, что продавал офицер не только удостоверения, но и брал на себя переговоры с командованием части, которое оформляло для его покупателей документы о службе на передовой. Пока что был подтвержден только один факт покупки удостоверения, об остальных клиентах офицер говорить пока отказывается. Ближайшие семь лет «индивидуальный предприниматель» проведет в тюрьме.

Ранее стало известно, что украинское командование с гордостью заявляло о начале совместных учений с НАТО «Объединенные усилия — 2021», пока в Сети не появились видео с тренировок, на которых бойцы ВСУ отрабатывали попадание в окружение с последующим дезертирством и бунтами.

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