Президент ЦАР повысил в звании отличившихся сотрудников полиции и жандармерии

Банги, 3 октября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера повысил в звании отличившихся сотрудников полиции и жандармерии, сообщается на официальной странице правительства в соцсети Facebook.

Новые погоны получили старшие офицеры внутренних сил обороны, проявившие лояльность и мужество во время боевых действий с членами конгломерата «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) в декабре 2020 года. Тогда подконтрольные экс-президенту Франсуа Бозизе бандформирования планировали захватить власть в ЦАР и даже устроили нападение на Банги. Однако правоохранители ликвидировали угрозу.

Министр внутренних дел и общественной безопасности Мишель Никез Нассен от имени главы государства поздравил и вручил отличившимся благодарственные грамоты и новые погоны. После чего Фостен-Арканж Туадера прошел перед строем и поблагодарил каждого за заслуги.

В общей сложности награды получили 15 сотрудников Внутренних сил безопасности ЦАР, каждого повысили в звании. Выступая от имени собратьев по оружию, генерал армейского корпуса Анри Ванзе Лангисара поблагодарил главу государства за доверие и заявил, что никогда не предаст интересов народа и республики.

Ранее армия ЦАР обезопасила окрестности префектуры Оухам-Фафа.