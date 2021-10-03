Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 октября 22:05
21:52
Происшествия
Упавший в Лыткарине Robinson прошел все проверки на исправность перед вылетом
21:39
Происшествия
Разбившийся под Москвой вертолет Robinson пять лет назад потерпел крушение в Башкирии
21:37
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело по факту крушения вертолета в подмосковном Лыткарине
21:32
Происшествия
Полиция задержала уроженца Кабардино-Балкарии после стрельбы в Петербурге
21:31
Технологии
South China Morning Post: в Китае отложили запуск космического корабля «Шэньчжоу-13»
21:25
Происшествия
ФАН публикует фото разбившегося в Подмосковье вертолета Robinson
21:25
Происшествия
Рухнувший в Подмосковье вертолет разбился вскоре после поднятия в воздух
21:20
Происшествия
Разбившийся в Подмосковье вертолет совершал прогулку над МКАД
21:18
Шоу-бизнес
Стас Ярушин плетет интриги против Гайдуляна на шоу «Звезды в Африке»
21:15
Весь мир
Правительственная армия ЦАР передала детям погибших коллег школьные наборы
Все новости

Президент ЦАР повысил в звании отличившихся сотрудников полиции и жандармерии
Весь мир
Президент ЦАР повысил в звании отличившихся сотрудников полиции и жандармерии
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 3 октября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера повысил в звании отличившихся сотрудников полиции и жандармерии, сообщается на официальной странице правительства в соцсети Facebook.

Новые погоны получили старшие офицеры внутренних сил обороны, проявившие лояльность и мужество во время боевых действий с членами конгломерата «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) в декабре 2020 года. Тогда подконтрольные экс-президенту Франсуа Бозизе бандформирования планировали захватить власть в ЦАР и даже устроили нападение на Банги. Однако правоохранители ликвидировали угрозу.

Министр внутренних дел и общественной безопасности Мишель Никез Нассен от имени главы государства поздравил и вручил отличившимся благодарственные грамоты и новые погоны. После чего Фостен-Арканж Туадера прошел перед строем и поблагодарил каждого за заслуги.

В общей сложности награды получили 15 сотрудников Внутренних сил безопасности ЦАР, каждого повысили в звании. Выступая от имени собратьев по оружию, генерал армейского корпуса Анри Ванзе Лангисара поблагодарил главу государства за доверие и заявил, что никогда не предаст интересов народа и республики.

Ранее армия ЦАР обезопасила окрестности префектуры Оухам-Фафа.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Президент ЦАР повысил в звании отличившихся сотрудников полиции и жандармерии
африка полиция награда цар туадера жандармерия
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru