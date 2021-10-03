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ВСУ трижды за сутки обстреляли поселки Березовское и Золотое-5 в ЛНР
Армия
ВСУ трижды за сутки обстреляли поселки Березовское и Золотое-5 в ЛНР
Федеральное агентство новостей

Луганск, 3 октября. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) продолжают практику нанесения огневых ударов по населенным пунктам Луганской Народной Республики.

Очередному обстрелу со стороны позиций ВСУ в течение минувших суток подверглись окрестности двух поселков, отметили официальные представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«По состоянию на 17:00 3 октября со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано три нарушения режима прекращения огня», — подчеркивается в опубликованном сообщении.

Поселок Золотое-5 был обстрелян из автоматического станкового гранатомета АГС-17. По населенному пункту Березовское были выпущены мины калибра 82 миллиметра и боеприпасы от АГС-17. Информации о жертвах и разрушениях в результате обстрелов ВСУ не поступало, заявили представители ЛНР.

Ранее стало известно об открытии огня военнослужащими ВСУ по поселкам Красный Партизан, Коминтерново и Луганское в ДНР, с использованием гранатометов и стрелкового вооружения.

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ЛНР всу обстрелы
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