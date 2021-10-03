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«Аргументы и факты»: метеорит действительно мог уничтожить знаменитые библейские города
Наука
«Аргументы и факты»: метеорит действительно мог уничтожить знаменитые библейские города
pixabay.com

Москва, 3 октября. Следы падения огромного метеорита найдены в Мертвом море. Именно он мог уничтожить города Содом и Гоморру.

Ученые из США изучили холм Телль-эль-Хаммам на территории современной Иордании и пришли к выводу, что его уничтожил метеорит. На месте Мертвого моря в древности располагались города Содом и Гоморра. Изучавших район Телль-эль-Хаммам археологов привлекло содержимое одного из слоев почвы. Полоска грунта глубиной полтора метра почти полностью состояла из пепла.

К тому же на версию о падении метеорита указывает и накрывший район слой соли. Сами непосредственно города ученые пока не нашли. Рядом с Содомом и Гоморрой располагались еще 120 поселений. Данные ученых относительно того, в какой именно части Мертвого моря они находились, расходятся, пишет издание «Аргументы и факты».

Мнения, что метеориты могли уничтожить древние города, придерживается и директор Международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров. Он отметил, что изучает этот вопрос порядка 30 лет.

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ученые гибель библейские города
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