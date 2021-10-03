Премьер Грузии не исключил победу кандидатов от правящей партии во втором туре выборов

Тбилиси, 3 октября. Кандидаты в мэры от партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» одержат победу во всех 20 муниципалитетах. Такое мнение выразил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили.

Глава правительства считает, что кандидаты от правящей политической силы одержат победу во втором туре выборов в местные органы власти во всех городах, где проходит избирательный процесс. По его словам, это станет победой для страны и населения. Гарибашвили также поблагодарил избирателей за доверие и поддержку.

«Мы обязательно оправдаем это доверие», — сказал политик.

Муниципальные выборы в Грузии состоялись в субботу. Гражданам предстояло избрать парламентариев городских и районных собраний.

Ранее глава миссии наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Альберт Джонсон заявил, что выборы в Грузии были хорошо организованы. Кроме того, по его словам, избирательный процесс был прозрачным.