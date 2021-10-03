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Ndjoni Sango: национальный диалог сплотит граждан ЦАР
Весь мир
Ndjoni Sango: национальный диалог сплотит граждан ЦАР
twitter.com  /  @AU_Chergui

Банги, 3 октября. Общенациональный диалог станет толчком для сплочения населения ЦАР, поможет достигнуть мира и выйти из кризиса, считают аналитики Ndjoni Sango.

По словам сотрудников издания, правительство республики предприняло необходимые шаги по объединению жителей и дальнейшему восстановлению стабильности, а именно: создало организационный комитет мероприятия и усилило меры безопасности.

«Диалог, каким бы он ни был, необходим, так как позволяет расставить все точки над «i». Взаимодействие между сторонами даст возможность высказаться жителям, а не только политикам. В нем поучаствуют настоящие дочери и сыновья Центральноафриканской Республики», — говорится в статье.

По мнению аналитиков портала, население городов, деревень и сел сможет «в едином порыве продемонстрировать приверженность миру и стабильности, взаимодействию по основным направлениям социальной жизни», что должно положить конец непрекращающимся конфликтам и кризисам.

Ndjoni Sango: национальный диалог сплотит граждан ЦАР
facebook.com  / @La Renaissance

«Мы сможем высказаться, объединиться. Поэтому призываем всех поучаствовать в общенациональном диалоге, показать, что хотим только одного — спокойствия и развития для ЦАР», — заключили авторы Ndjoni Sango.

Власти Центральноафриканской Республики готовятся к проведению масштабного мероприятия. Ранее президент Фостен-Арканж Туадера провел рабочую встречу с представителями Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ).

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африка цар национальный диалог
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