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Трамп потребовал отобрать Пулитцеров за статьи про «российское вмешательство»
Весь мир
Трамп потребовал отобрать Пулитцеров за статьи про «российское вмешательство»
wikipedia.org  /  Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0 / flickr.com

Вашингтон, 3 октября. Бывший президент США Дональд Трамп потребовал у комитета Пулитцеровской премии отозвать награды у газет New York Times и Washington Post за расследования 2018 года о «вмешательстве России» в выборы в США. Он заявил, что материалы основаны на «ложных сообщениях».

В своем заявлении, адресованном руководству журналистской премии, экс-президент отметил, что статьи основаны на неправдивой информации о связи между Кремлем и его кампанией.

«Как известно, это освещение было не более чем политически мотивированным фарсом, который пытался раскрутить ложный нарратив о том, что моя кампания якобы вступила в сговор с Россией, несмотря на полное отсутствие доказательств», — написал Трамп в обращении.

Экс-президент отметил, что в текстах, к примеру, фигурирует юрист Майкл Сассман, который давал показания о связях одного из российских банков и его сотрудниками — позже его слова ФБР признали ложными.

«Заголовки были чрезвычайно сенсационными и в значительной степени опирались на необоснованные источники. Например, большая часть информации, содержащаяся в этих статьях, была приписана «бывшим должностным лицам», «высокопоставленным лицам США». В результате общественность была лишена независимого средства оценки их авторитета», — говорится в письме.

Бывший президент подытожил, что надеется: New York Times и Washington Post добровольно откажутся от наград.

В середине апреля 2018 года газеты получили Пулитцеровскую премию — 2018 в номинации «Национальный репортаж» за серию публикаций о «вмешательстве России» в выборы президента США в 2016 году.

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сша трамп российское вмешательство
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