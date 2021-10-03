Начало матча «Ахмата» со «Спартаком» в Грозном перенесли из-за гуляющего по полю мотылька

Грозный, 3 октября. Матч РПЛ между «Ахматом» и «Спартаком» начался с опозданием из-за мотылька, оказавшегося на газоне стадиона в столице Чеченской Республики.

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия заметил на газоне «Ахмат Арены» мотылька перед началом матча десятого тура РПЛ. Защитник столичного клуба аккуратно взял насекомое и вынес за пределы поля. Матч в Грозном начался с опозданием в несколько минут.

Игру «Ахмата» и «Спартака» обслуживает бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Команды из Грозного и Москвы проводят последний поединок перед перерывом в РПЛ на поединки национальных сборных.

Ранее петербургский «Зенит» потерпел первое поражение в чемпионате России по футболу с марта. Команда Сергея Семака со счетом 1:2 проиграла «Сочи».