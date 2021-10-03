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Общественность ЦАР призвала боевиков сложить оружие
Весь мир
Общественность ЦАР призвала боевиков сложить оружие
facebook.com  /  Ngrebada Firmin

Банги, 3 октября. Политические и религиозные лидеры ЦАР призвали боевиков сложить оружие и объявить прекращение огня, сообщает Ndjoni Sango.

В Рим, по приглашению благотворительной и миротворческой организации «Община святого Эгидия» прибыли представители центральноафриканских политических партий, гражданского общества и религиозных конфессий. По итогам встречи последние выступили с речью, которую окрестили «На пути к республиканскому диалогу за мир и будущее ЦАР». В ней они обратились к главарям конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) с просьбой не препятствовать проведению мероприятия.

«Мы призываем членов бандформирований сложить оружие, объявить о полном прекращении огня, прекратить установку противопехотных мин», — говорится в заявлении.

Кроме того, представители ЦАР выступили за скорейший роспуск вооруженных групп самообороны и ополченцев, так как их помощь больше не требуется. Нация, по мнению политиков и общественников, должна двигаться к миру на условиях «смирения и прагматизма».

Общественность ЦАР призвала боевиков сложить оружие
wikipedia.org  / Alllexxxis/CC BY-SA 4.0

«Республиканский диалог является важным шагом на пути к установлению безопасности, примирения между жителями и продвижению страны по пути развития. Надеемся, что он будет инклюзивным и даст возможность конструктивно обмениваться мнениями без вмешательства извне», — заключили представители африканского государства.

Заявление делегации ЦАР прозвучало по причине того, что боевики из «Коалиции патриотов за перемены» в последнее время совершают целенаправленные нападения на позиции армии в восточной части страны.

Ранее правительственные силы обезопасили окрестности префектуры Оухам-Фафа.

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