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Бойцы ВВО отработали десантирование с парашютом в Приморском и Хабаровском краях
Армия
Бойцы ВВО отработали десантирование с парашютом в Приморском и Хабаровском краях
vk.com  /  ВДВ России

Владивосток, 3 октября. Тактико-специальные занятия с военнослужащими Восточного военного округа (ВВО) по десантированию с парашютом стартовали в Приморском и Хабаровском краях.

В пресс-службе ВВО отмечают, что военнослужащие выполнили прыжки из транспортно-штурмовых вертолетов Ми-8АМТШ с использованием парашютных систем Д-10 и «Арбалет».

Перед прыжками с парашютистами проводились специальные инструктажи по технике безопасности и укладке парашюта, а также по основам техники приземления с теми участниками мероприятия, которые готовились прыгать впервые.

Известно, что в десантировании также участвуют военнослужащие женского пола, которые успешно осваивают программу боевой подготовки.

Ранее сообщалось, что инженеры Ростеха приступили к разработке новейшей учебно-тренировочной парашютной системы, которая позволит обучать основам десантирования юных парашютистов. Ее грузоподъемность будет достигать 120 килограммов.

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